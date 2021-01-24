Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşılaşacak
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Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşılaşacak

24.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:36
Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 49. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor, ligde yarın 49. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 105 golüne, sarı-kırmızılılar 50 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe son 8 maçta 2 kez kazandı

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 8 maçtan sadece ikisini kazanabildi.

Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. 2018-2019 sezonunda ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'deki maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, Kadıköy'deki son maç sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 8 müsabakada 32 gol atıldı.

İstanbul'da 23. maç

Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 23. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 22 maçta Fenerbahçe 17, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 60 golüne, Kayserispor 28 golle yanıt verdi.

Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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