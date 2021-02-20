Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda
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Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

20.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:22
Fenerbahçe ile Göztepe 54. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak.

Fenerbahçe ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 54. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 16-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 51, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 25 maçın 13'ünde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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