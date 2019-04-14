Fenerbahçe ile Galatasaray Taraftarları Caddede Toplandı, Birlikte Marş Söyledi

GALATASARAY ile Fenerbahçe taraftarları, KKTC'nin turizm şehri Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde toplanarak, hem takımlarını destekledi hem de birlikte İzmir Marşı'nı okudu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin heyecanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de doruk noktada yaşandı. Maç öncesi Girne'deki Karaoğlanoğlu Caddesi'nde toplanan taraftarlar, takımlarını destekleyerek caddenin karşılıklı kaldırımlarında tezahürat yaptı. Ardından da birlikte İzmir Marşı'nı söyledi. Güvenlik güçlerinin hiçbir önlem almamasına rağmen taraftarlar arasında hiçbir gerginlik yaşanmaması takdir topladı. Zaman zaman yoldan geçen araçların destek verdiği taraftarlar, karşılaşmayı izlemek için dağıldı. - Karahasan

Kaynak: DHA