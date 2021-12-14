Fenerbahçe ile Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 9. maçlarına çıkacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe ile Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 9. maçlarına çıkacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 9. maçlarına çıkacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 9. hafta maçlarına çıkacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 9. hafta maçlarına çıkacak.

Günün ilk karşılaşmasında Galatasaray, Rusya'nın Dinamo Kursk takımını konuk edecek. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta 4'er galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, averajla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Safiport ise deplasmanda Fransa temsilcisi Basket Landes ile karşı karşıya gelecek. Mont-de-Marsan yerel idaresinde TSİ 22.00'de başlayacak müsabakaya François Mitterrand Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

B Grubu'nda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, haftaya averajla 4. basamakta girdi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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