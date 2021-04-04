Fenerbahçe ile Denizlispor 42. randevuda
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Fenerbahçe ile Denizlispor 42. randevuda

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe ile Denizlispor 42. randevuda

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 41 maçta sarı-lacivertliler 27, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 93 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta rakibini mağlup edemedi.

Fenerbahçe karşısında ligde son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 13 karşılaşmadan 9'unu kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

Fenerbahçe, son 9 maçın 8'ini kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 9 maçın 8'inde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2019-2020 ve 2020-2021'de oynadığı maçların 8'ini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü dikkati çekiyor.

İstanbul'da yapılan 19 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.

İstanbul'da Fenerbahçe'nin 61 golüne, Denizlispor 17 golle karşılık verebildi.

Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007 ile 2019-2020'de ise 2-2'lik skorlarla aldı.

Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.

Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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