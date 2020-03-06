Fenerbahçe ile Denizlispor 40. randevuda
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 40. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 39 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizlispor 34 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Denizlispor galibiyete hasret
Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 11 maçta galibiyete ulaşamadı.
Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlılar, daha sonraki 11 randevudan 8'ini kaybetti, 3'ünde berabere kaldı.
Fenerbahçe son 7 maçı kazandı
Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı da üçer puanla kapattı.
Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve bu sezonun ilk yarısında oynadığı maçlarda galip geldi.
Denizlispor'un İstanbul'da galibiyeti yok
Fenerbahçe ile Denizlispor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında sarı-lacivertli ekibin büyük üstünlüğü göze çarpıyor.
İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı, Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda galibiyet elde edemedi.
İstanbul'da Fenerbahçe'nin 59 golüne, Denizlispor 15 golle karşılık verebildi.
Denizlispor, İstanbul'daki beraberliklerini 1995-1996 sezonunda 0-0, 2006-2007'de de 2-2'lik skorlarla aldı.
Bu arada, 1983-1984 sezonunda iki takımın lig tarihindeki ilk sınavı, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle Eskişehir'de oynanmış ve sarı-lacivertli takım 3-1 galip gelmişti.
Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.
Kaynak: AA