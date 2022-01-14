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Fenerbahçe ile Antalyaspor, 52. randevuda

Fenerbahçe ile Antalyaspor, 52. randevuda
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

ANTALYA (AA) - Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 51 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 10 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 92 golüne, Akdeniz temsilcisi 43 golle karşılık verdi.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 25 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 8 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 33, ev sahibi ekip 23 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 51 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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