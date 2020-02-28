Fenerbahçe ile Antalyaspor 48. randevuda

28.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:18

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 31'ini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 85 golüne, Akdeniz temsilcisi 39 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalya'daki maçlar

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 23 maçın 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 7 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 29, ev sahibi ekip 20 gol attı.

Geçen sezon Antalya'daki karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 47 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA