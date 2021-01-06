Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak
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Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak

06.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:58
Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 9. kez karşı karşıya gelecek.

Alanya ekibinin Süper Lig'de yer aldığı 2016-2017 sezonundan bu yana oynanan 8 maçta Fenerbahçe 4, Alanyaspor 2 galibiyet elde etti, iki müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takımın 15 golüne, turuncu-yeşilliler 9 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ülker Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe 3 maçtır kazanamıyor

Fenerbahçe, yarınki rakibi Aytemiz Alanyaspor'u Süper Lig'de 3 maçtır mağlup edemiyor.

Söz konusu karşılaşmalarda Antalya ekibinin 2 galibiyeti bulunurken, bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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