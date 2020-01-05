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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

05.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:28
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas çalışmalarının ardından bireysel uygulamalar üzerinde durdu.

Fenerbahçe, devre arası kamp çalışmaları için bu gece Antalya'ya gidecek.

Kaynak: AA
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