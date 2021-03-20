Fenerbahçe için ya tamam ya devam maçı

Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor

Sarı-lacivertlilerde 2 sakat 1 belirsiz

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın 353'üncü karşılaşmasına çıkacak. Geride kalan 352 maçta Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet alırken, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Ligde oynanan son 5 maçta ise rakibini 1 kez yenebilen sarı-lacivertli ekip 2 maçta mağlup olurken 2 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.Evinde oynadığı maçlara oranla dış sahada daha fazla galip gelen Fenerbahçe, Beşiktaş karşılaşmasından da galip gelmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluk yolunda en az puan kaybı ile ligi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş galibiyeti ile moral bulmak istiyor. Kaybetmesi durumunda şampiyonluk yarışından uzaklaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Erol Bulut maçtan kayıpsız dönmek için tüm kozlarını kullanacak. SARI-LACİVERTLİLERDE 2 SAKAT 1 BELİRSİZFenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 sakat oyuncunun yanı sıra 1 kişinin ise durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte; Mesut Özil ile Sadık'ın sakatlığı sürerken takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün durumu netlik kazanmadı. Tecrübeli futbolcunun durumu maç saatine yakın belli olacak. SİNAN GÜMÜŞ İYİLEŞTİLigin 29'uncu haftasında oynanan Konyaspor maçı öncesindeki son çalışmada sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş, sakatlığını atlattı. Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün Beşiktaş derbisinde görev alması bekleniyor.HEM NOVAK, HEM CANER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 3 haftadır oynatmadığı Caner Erkin'in bu karşılaşma ile sahalara dönmesi bekleniyor. Novak sol bekte yer alsa da Caner'in sol önde oynayabileceği gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertli takımın Beşiktaş maçına geçen haftayı cezalı geçen Valencia'nın en uçta görev alması ile başlaması beklenirken muhtemel 11 şöyle: "Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Osayi, Pelkas, Caner, Valencia"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN