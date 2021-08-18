Fenerbahçe, HJK Helsinki maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

İdmana, sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Serdar Dursun katılmadı.

Fenerbahçe, yarın saat 21.45'te Ülker Stadı'nda HJK Helsinki'yi konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ