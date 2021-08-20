Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)
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Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)

Anadolu Ajansı / Murat Karadağ - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları HJK Helsinki karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları HJK Helsinki karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. (2)

Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)
Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)
Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)
Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Karadağ

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Fenerbahçe - HJK Helsinki maçının ardından - Ali Koç (2) - Haberler Spor
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