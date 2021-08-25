Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı

Anadolu Ajansı / Yakup Yılmaz - Haberler | Güncel

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın çıkacakları Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında yarın çıkacakları Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe takımı Bolt Arena Stadı'nda teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktiksel çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, HJK Helsinki maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Yılmaz

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