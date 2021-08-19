Fenerbahçe-HJK Helsinki
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Fenerbahçe-HJK Helsinki

Fenerbahçe-HJK Helsinki
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien BerthomieuFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz,...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, Sosa, Gustavo, Novak, İrfan Can Kahveci, Zajc, Mesut Özil

HJK Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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