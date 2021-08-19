Fenerbahçe-HJK Helsinki

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien BerthomieuFenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Serdar Aziz,...