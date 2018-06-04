Ali Koç'un Başkan Seçilmesiyle Fenerbahçe Hisseleri Yükseldi
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri haftaya yüzde 7,59 artışla başladı.
Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL'yi görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 8,5 artışla 42,75 TL seviyesinde dengelendi.
BÜTÜN TAKIMLARIN HİSSE FİYATLARI ARTTI
Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Beşiktaş hisseleri yüzde 2,2 artışla 2,29 TL'den, Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 1,38 TL'den ve Galatasaray hisselerinin fiyatı ise yüzde 0,5 primle 1,88 TL'den işlem görüyor.
KULÜBÜN 37. BAŞKANI OLDU
Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.
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son bir aydır tv de fb seçimi.bu hafta sonu zaten zehir oldu.her kanalda fb seçimi.bizde seçim oldu ne seçileni tanıyoruz nede dursun hakkında fazla bilgimiz var.galiba fb nin büyüklüğü ne kupa ne de başarı büyüklüğüdür diyen adam doğru demiş.fb ve diğerleri demek en doğrusu.cumhurbaşkanlığı seçimi bile gölgede kaldı o derece.Cevap Yaz Yayından Kaldır