Ali Koç'un Başkan Seçilmesiyle Fenerbahçe Hisseleri Yükseldi

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri, Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç'un seçilmesinin ardından haftaya sert yükselişle başladı. Güne yüzde 7,59 değer kazanarak 42,50 TL'den başlayan Fenerbahçe hisselerinin fiyatı, en yüksek 44,36 TL'yi görmesinin ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 8,5 artışla 42,75 TL seviyesinde dengelendi.

BÜTÜN TAKIMLARIN HİSSE FİYATLARI ARTTI

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Beşiktaş hisseleri yüzde 2,2 artışla 2,29 TL'den, Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 1,38 TL'den ve Galatasaray hisselerinin fiyatı ise yüzde 0,5 primle 1,88 TL'den işlem görüyor.

KULÜBÜN 37. BAŞKANI OLDU

Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.