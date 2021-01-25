Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar
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Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

25.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:15
Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçından notlar

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 21. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligdeki son Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı bulunan Marcel Tisserand'ın yanı sıra Sadık Çiftpınar, Filip Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı ilk 11'de görevlendirmedi.

Genç teknik adam, bu oyuncuların yerine Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin ve Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

Erol Bulut, Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin dörtlüsünden oluştu. Orta sahada Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisini değerlendiren Bulut, hücum hattında sağda Enner Valencia, ortada Dimitris Pelkas ve solda Mame Thiam'a forma verdi. Fenerbahçe'de tek forvette ise Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi görev bekledi.

Szalai ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı.

Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan 4,5 yıllığına transfer edilen Macar stoper, ilk resmi maçını Hes Kablo Kayserispor'a karşı oynadı.

Tolga ligde 7 maç sonra kadroda

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 7 maç sonra kadroda yer aldı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hes Kablo Kayserispor maçında Erol Bulut'tan forma bekledi.

Tolga, son olarak ligde 12 Aralık 2020 tarihinde Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada kadroda yer almış ancak forma giymemişti.

Mesut Özil, Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

32 yaşındaki oyuncu, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Mesut Özil'in yanı sıra Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş kadroda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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