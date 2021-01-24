Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

24.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:42
Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de yarın Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde, bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Futbolcuların 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdüğü idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların gerçekleştirildiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş özel program dahilinde çalışırken, sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ve Marcel Tisserand antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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