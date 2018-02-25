Fenerbahçe Hem 3 Puanı Hem Averajı Kaybetti

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup eden Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı 3-1 kaybetti. Kameni'nin yediği son gol averaj avantajını Beşiktaş'a kazandırdı.

Müthiş anlara sahne olan maçta 1-0 öne geçen ancak skoru koruyamayan sarı lacivertliler arka arkaya yediği gollerle sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Quaresma'nın uzatma dakikalarında attığı 3. gol ise bambaşka bir anlam kazandı.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE'Yİ İKİLKİ AVERAJDA GERİDE BIRAKTI

Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'den 3 puanı alarak 3.sıraya yükselen Beşiktaş o golle Fenerbahçe'yi ikili averajda da geçti. Siyah beyazlılar Quaresma'nın o gülü sayeseinde Ligin sonunda olası bir puan eşitliğinde, ligi Fenerbahçe'nin önünde bitirmeyi garantiledi.