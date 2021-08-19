Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman?
Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe Helsinki ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. Peki, Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman?İşte, detaylar…
FENERBAHÇE HELSİNKİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Helsinki rövanş 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 Ağustos Perşembe (19.08.2021) saat 21.45'te oynanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.