Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Fenerbahçe Helsinki rövanş maçı ne zaman?