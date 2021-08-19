Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'ler! Helsinki Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'ler!