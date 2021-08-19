Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'ler! Helsinki Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Helsinki Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'ler!
Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe Helsinki ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Helsinki muhtemel 11'ler! Helsinki Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
FENERBAHÇE - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Helsinki maçı 19 AğustosPerşembe (19.08.2021) saat 21.45'te oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'İ
FENERBAHÇE: ALTAY, TISSERAND, SERDAR, SZALAI, NAZIM, ZAJC, GUSTAVO, NOVAK, MESUT, OSAYI, İRFAN CAN.
HELSİNKİ: KETO, DJALO, MOREN, TENNO, KOUASSIVI, SPARV, PELTOLA, MURILLO, OLUSANYA, HOSTIKKA, RISKI.