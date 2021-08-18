Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Helsinki'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın Helsinki'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular ardından 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. Çalışmanın basına kapalı olan kısmında ise Helsinki maçının taktiği üzerine çalışıldı. Çalışmaya sakatlıkları bulunan Pelkas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun'un yanı sıra özel izinli olan Ozan Tufan katılmadı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Mehmet Şimşek Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Gervinho Mert Günok Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe, Helsinki hazırlıklarını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 19:01:00. #1.16#

title