Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu

Türkiye'yi 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu dördüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.

30.01.2020 20:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 20:45
Fenerbahçe HDI Sigorta, Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu

'yi 2020 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden HDI , A Grubu dördüncü maçında sahasında İtalyan ekibi Trentino Itas'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, A Grubu'ndaki beşinci maçında 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nin Jihostroj Ceske Budejovice takımıyla karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Toomas Murulo (Estonya)

Fenerbahçe: Oğuzhan, Ulaş, İzzet, Emre, Ter Maat, Hidalgo, Ahmet (L), Caner (L) (Oğulcan, Ferhat)

Trentino: Candellaro, Vettori, Cebulj, Lisinac, Giannelli, Russell, Grebennikov (L) (Michieletto, Codarin)

Setler: 25-17, 22-25, 27-29, 20-25

Süre: 114 dakika (23,29,35,27)

(İHA)

Kaynak: İHA
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