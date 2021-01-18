Fenerbahçe HDI Sigorta, Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı

18.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:15
Fenerbahçe HDI Sigorta, Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2002 doğumlu oyuncusu Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2002 doğumlu oyuncusu Taha Erden'i Tokat Belediye Plevne'ye kiraladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın smaçörü Taha Erden'in 2020-2021 sezonunun geri kalan bölümünde Tokat Belediye Plevne'de kiralık olarak görev alacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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