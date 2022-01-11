Fenerbahçe HDI Sigorta, Sir Sicoma Monini'yi ağırlayacak
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini'yi konuk edecek.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın İtalya temsilcisi Sir Sicoma Monini'yi konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk 2 maçında birer galibiyet ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 3. sırada yer alıyor. İtalyan temsilcisi ise 2'de 2 yaparak liderlik koltuğunda oturuyor.
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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