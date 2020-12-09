Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak
Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.
Polonya'da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.
Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür