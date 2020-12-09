Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak

09.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:07
Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak

Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü maçında yarın Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

Polonya'da gerçekleşen A Grubu mücadelesinde oynanacak karşılaşma Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda TSİ 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta, grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst ekibini 3-2 yenmeyi başarmıştı.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

İlgili Haberler

HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70
HDI Sigorta Afyon Belediyespor - Frutti Extra Bursaspor: 76-70
Kayserispor ile Karagümrük ilk kez karşılaşacak
Kayserispor ile Karagümrük ilk kez karşılaşacak
Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak
Göztepe Kayserispor 13.kez karşılaşacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Öykü Çelik Ivana Sert Yıldız Tilbe
Spor Okan Buruk Sinan Gümüş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe HDI Sigorta, PGE Skra ile karşılaşacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 10:06:43. #1.15#
title