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Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino Itas

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın konuğu Trentino Itas
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 4. haftasında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta geride kalan 3 maçta 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. Trentino Itas ise 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İtalya'da yapılan maçı Trentino Itas, 3-0 kazanmıştı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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