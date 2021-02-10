Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

10.02.2021 15:09 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:12
Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yapacağı 3 müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yapacağı 3 müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda yaşanan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile bugün oynanacak 19. hafta erteleme maçı ile 27. haftada Ziraat Bankkart ve 28. haftada Solhanspor ile yapılacak müsabakaların tehir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta'nın teknik ve idari heyeti ile oyuncularına "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ali Çelebi Faik Öztrak Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Şeyma Subaşı Seren Serengil Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:14:39. #1.16#
title