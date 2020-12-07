Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst'a konuk olacak
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst'a konuk olacak

07.12.2020 10:39 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:42
Fenerbahçe HDI Sigorta, Lindemans Aalst'a konuk olacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Lindemans Aalst takımıyla karşılaşacak.

Polonya'nın Kedzierzyn-Kozle kentindeki Azoty Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmalar sonucunda sarı-lacivertliler, grubunda birinci ya da en iyi 3 grup ikincisi arasına girerse adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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