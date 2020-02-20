Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi
İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.
Kaynak: Hürriyet
HABER YORUMLARI