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Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi

İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.

20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:51
Fenerbahçe HDI Sigorta kötü bitirdi

'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.


Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

Kaynak: Hürriyet

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