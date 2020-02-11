Fenerbahçe HDI Sigorta ile QNET arasında sponsorluk anlaşması yapıldı

11.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:34

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin ve Turhan Şahin, QNET Türkiye Genel Müdürü Cem Geyik, sarı-lacivertli erkek voleybol takımının teknik ekibi ile oyuncuları hazır bulundu.

QNET ile sponsorluk anlaşması imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Simla Türker Bayazıt, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sponsorlarımızla daha da kuvvetlenerek ligde zirveye doğru yol alıyor. Ailemize QNET firması da katıldı. Bu beraberlikten dolayı çok mutluyuz. İş birliğinin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli yöneticilerden Fethi Pekin, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili, "QNET'e başarılarının devamında takviye olacağımıza, QNET'in de Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın başarılarına katkı sağlayacağına inanıyorum." derken, Turhan Şahin de, "Türk gençliğinin voleybola ilgisi artacak. Voleybol takımımız dünyada en iyi ekiplerin arasına girebilecek seviyeye geldi. Önümüzdeki günlerde belki dünya liderliğini alacak." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Mariusz Sordyl ise etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İyi bir takım olduklarını belirten Sordyl, "Önümüzde Türkiye Kupası ve play-off maçları var. Takımdan memnunum. Her zaman daha iyi olmak için çabalıyoruz. Mart ve nisan aylarına iyi bir şekilde girmeyi hedefliyoruz. Fikstürümüz git gide yoğunlaşacak. Fiziksel seviyemiz üst noktada. Zorlu maçlara hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Geyik: "Büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz"

QNET Türkiye Genel Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın forma kol sponsoru olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." diyen Geyik, şunları söyledi:

"Dünya'da 150'den fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de 2010 yılından beri faal durumdayız. Yıllardır dünyanın birçok yerinde farklı spor kulüpleriyle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. 2014 yılından beri Manchester City'nin doğrudan satış sponsoruyuz. Aynı zamanda 2018 yılında Manchester City Kadın Futbol Takımı'nın da sponsorluğunu üstlendik. Afrika Futbol Konfederasyonunun ana sponsoruyuz. Alanlarında lider markaları bir araya getiren bu iş birliğinin ortaya çıkaracağı güçle önemli başarılara imza atmayı diliyoruz. Umarım uzun yıllar bir arada oluruz."

Etkinlikte sarı-lacivertli voleybolcular, basın mensupları ile gösteri maçı yaptı. QNET yöneticilerinin de yer aldığı müsabaka, eğlenceli anlara sahne oldu.

Kaynak: AA