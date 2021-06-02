Fenerbahçe HDI Sigorta, Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçe HDI Sigorta, Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 23 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 23 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Kurt'un, 2021-2022 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak
Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Ayrılması gündemde olan Sosa'nın Fenerbahçe'den aldığı para dudak uçuklattı
Ali Koç'un bahsettiği kriterleri karşılayan Conceiçao, bu ay Porto'dan ayrılıyor
Ali Koç'un bahsettiği kriterleri karşılayan Conceiçao, bu ay Porto'dan ayrılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Antony Blinken İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen İlker Kaleli Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fenerbahçe HDI Sigorta, Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:50:02. #1.16#

title