Fenerbahçe HDI Sigorta, Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 23 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladığını duyurdu.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 23 yaşındaki oyuncusu Halil İbrahim Kurt'u Solhanspor'a kiraladığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Halil İbrahim Kurt'un, 2021-2022 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar