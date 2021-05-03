Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Hoag ve Vigrass ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Nicholas Hoag ve Graham Vigrass'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcularımıza kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar