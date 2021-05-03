Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Hoag ve Vigrass ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Hoag ve Vigrass ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Hoag ve Vigrass ile yollar ayrıldı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Nicholas Hoag ve Graham Vigrass ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Nicholas Hoag ve Graham Vigrass'a katkılarından dolayı teşekkür eder, sporcularımıza kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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