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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncunun kadroya dahil edildiği bildirildi.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda transfer çalışmaları
12.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:10

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncunun kadroya dahil edildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, smaçör Nicholas Hoag, orta oyuncusu Graham Vigrass, libero Hasan Yeşilbudak, pasör Caner Pekşen ve pasör çaprazı Metin Toy ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, kadroda yer alan Emre Batur ve Hasan Sıkar ile sözleşme yenilendiği, son olarak Sorgun Belediyespor'da oynayan Halil İbrahim Kurt'un da yeni sezonda Fenerbahçe HDI Sigorta forması giyeceği aktarıldı.

Kulübün altyapısından yetişen Oğulcan Yatgın, Arda Bostan ve Berkant Hızarcı'nın ise daha fazla süre bulabilmeleri adına yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde yer alan bir kulüpte kiralık olarak forma giyecekleri ifade edildi.

Ahmetcan Büyükgöz, Bora Jozef Stanicki, Doruk Daioğlu, Taha Erden ve Serhat Fatih Uzun'un ise A Takım ile yeni sezon çalışmalarına başlayacağı, teknik ekibin yapacağı değerlendirme sonucunda geniş kadroda veya kiralık olarak AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden bir kulüpte görev alacakları kaydedildi.

Kaynak: AA

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