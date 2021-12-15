Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak - Haberler Spor
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Trentino Itas'a konuk olacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

İtalya'nın Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, gruptaki ilk maçında Fransa'nın Cannes Dragons takımını 3-0 mağlup etmişti. Galibiyeti bulunmayan Trentino Itas ise son sırada yer alıyor.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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