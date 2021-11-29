Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cannes Dragons'u konuk edecek
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Cannes Dragons ekibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Cannes Dragons ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Sarı-lacivertli ekibin grubunda Cannes Dragons'un yanı sıra, İtalyan ekipleri Sir Sicoma Monini Perugia ve Trentino Itas yer alıyor.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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