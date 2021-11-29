Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cannes Dragons'u konuk edecek - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cannes Dragons'u konuk edecek

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cannes Dragons'u konuk edecek

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Cannes Dragons ekibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında yarın Fransa'nın Cannes Dragons ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekibin grubunda Cannes Dragons'un yanı sıra, İtalyan ekipleri Sir Sicoma Monini Perugia ve Trentino Itas yer alıyor.

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya

Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak dünya yıldızı Isco geliyor! Hem de bedavaya

 Başkan Ali Koç hangisine yetişeceğine şaşırdı! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

Başkan Ali Koç hangisine yetişeceğine şaşırdı! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi çok şaşırtacak

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title