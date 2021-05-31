Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Muhammed Kaya'yı transfer etti
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Muhammed Kaya'yı transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Muhammed Kaya'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Muhammed Kaya'ya sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma yükselen 1995 doğumlu oyuncu, geçen sezonun başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da görev alırken sezonu Altekma'da tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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