Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı oyuncu Mousavi'yi transfer etti
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı oyuncu Mousavi'yi transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı oyuncu Mousavi'yi transfer etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı orta oyuncu Seyed Mohammad Mousavi'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı orta oyuncu Seyed Mohammad Mousavi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İran Milli Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Seyed Mohammad Mousavi'yi kadrosuna kattı. Dünya, Asya ve Polonya Ligi'nde 'en iyi orta oyuncu' ödüllerinin sahibi Mousavi'ye sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mousavi, İran ve Polonya'da görev yaptıktan sonra İtalya'nın Gas Sales Bluenergy Piacenza takımında forma giymişti.

İran Milli Takımı'nda 2008'den bu yana oynayan 33 yaşındaki Mousavi, 2008 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde gösterdiği performansla "en iyi orta oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı oyuncu Mousavi'yi transfer etti - Haberler Spor
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