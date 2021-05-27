Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Yacine Louati'yi transfer etti

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız smaçör Yacine Louati'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Fransız smaçör Yacine Louati'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mız yeni sezon yapılanması kapsamında kadrosunu Fransız smaçör Yacine Louati ile güçlendirdi. Yacine Louati'ye Sarı Lacivertli ailemize yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

1992 doğumlu Fransız milli oyuncu geçtiğimiz sezon Jastrzebski Wegiel takımı ile Polonya Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Louati ayrıca Fransa Erkek Milli Voleybol Takımı ile 2020 CEV Erkekler Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul