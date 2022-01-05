Fenerbahçe HDI Sigorta'da 3 oyuncu pozitif - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 3 oyuncu pozitif

Fenerbahçe HDI Sigorta'da 3 oyuncu pozitif
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yapılan covid-19 testlerinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yapılan covid-19 testlerinde 3 sporcunun sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Fenerbahçe HDI Sigorta'da 3 sporcunun korona virüs testi pozitif çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe HDI Sigorta Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 3 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - İSTANBUL

Son Dakika! 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen 3. doz aşısını olmayanlar statlara alınmayacak

Son Dakika! 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen 3. doz aşısını olmayanlar statlara alınmayacak

 Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

Fenerbahçe'nin gol makinesi sağlık kontrollerinden geçti! Herkes sahaya çıkacağı anı bekliyor

 Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

Kupa finalini koronavirüs vurdu! Dev maç öncesi Beşiktaş ve Antalyaspor'dan peş peşe kötü haberler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title