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Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek.

04.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:20
Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak

HDI Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın Çekya ekibi Jihostroj'u konuk edecek.

Burhan Felek Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta Jihostroj'un yanı sıra İtalya'nın Trentino Itas ve Cucine Lube Civitanova takımlarıyla çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
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