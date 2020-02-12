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Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.

12.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:12
Fenerbahçe HDI Sigorta, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'a konuk olacak

HDI Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 5. haftasında yarın Çekya temsilcisi Jihostroj ile deplasmanda karşılaşacak.

Ceske Budejovice kentiyle aynı adı taşıyan salondaki karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

A Grubu'ndaki 4 maçından da mağlup ayrılan sarı-lacivertli takım son sırada yer alıyor. Jihostroj ise bir galibiyet ve 3 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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