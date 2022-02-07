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Fenerbahçe HDI Sigorta, AS Cannes Dragons'a konuk olacak

AA, Ercan Doğan - Spor
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Fenerbahçe HDI Sigorta, AS Cannes Dragons'a konuk olacak

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'a konuk olacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci hafta maçında yarın Fransa temsilcisi AS Cannes Dragons'a konuk olacak.

Palais des Victoires'deki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Portekizli Vitor Alexandre Goncalves hakem ikilisi yönetecek.

Grubundaki 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 3. sırada bulunuyor. E Grubu'nda yaptığı 4 maçtan da mağlup ayrılan AS Cannes Dragons ise son sırada yer alıyor.

AA / Ercan Doğan - Spor

Fenerbahçe, voleybol, Sigorta, Cannes, Spor, Haber

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