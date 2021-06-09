Fenerbahçe HDI Sigorta, Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı
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Fenerbahçe HDI Sigorta, Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı

Fenerbahçe HDI Sigorta, Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç oyuncusu Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç oyuncusu Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arda Bostan'ın yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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