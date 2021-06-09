Fenerbahçe HDI Sigorta, Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç oyuncusu Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, genç oyuncusu Arda Bostan'ı Tokat Belediye Plevnespor'a kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arda Bostan'ın yeni sezonda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar