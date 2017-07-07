Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü





Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci idmanıyla sürdürdü.



Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan antrenmanı tesislere gelen sarı-lacivertli taraftarlar da izledi.



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idman, 1 saat 50 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas organizasyonlarının ardından antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. 1 hafta boyunca Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe, yarın akşam saat 18.00'de Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla Düzce Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçı ile Düzce'deki kamp çalışmalarını sonlandıracak. - Zce