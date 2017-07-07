Fenerbahçe, Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde antrenman, 1 saat sürdü. Oyuncular, salonda yaptıkları kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile günün ilk antrenmanı tamamladı.



Öte yandan sezon sonu milli takımlara gittikleri için kampa geç katılan Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Simon Kjaer ve Martin Skrtel ile yeni transferimizden Nabil Dirar bugün laktat testinden geçti.



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL