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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
01.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:59

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilere, idman öncesinde korona virüs testi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde saat 11.00'da core çalışmasıyla başlayan antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla idmanı noktaladı.

Antrenman öncesi sarı-lacivertli teknik ve idari heyete, futbolcular ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personele korona virüs testi yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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