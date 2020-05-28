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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
28.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:13

Fenerbahçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takım hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Üçerli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.

Kaynak: AA

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