Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takımın antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla süren idman, koşu ile noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.

Kaynak: AA