Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
27.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:19
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertli takımın antrenmanı, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla süren idman, koşu ile noktalandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını 31 Mayıs'a kadar Riva'da sürdürecek.
Kaynak: AA