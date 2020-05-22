Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dayanıklılık parkurunda devam eden idman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA