Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
22.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:07
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Dayanıklılık parkurunda devam eden idman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA