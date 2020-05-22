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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
22.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:07

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, topla gerçekleştirilen ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Dayanıklılık parkurunda devam eden idman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA

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